Yüksekova'da Anız Yangınına İtfaiye Müdahalesi

Yüksekova'da Anız Yangınına İtfaiye Müdahalesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Güçlü Mahallesi'nde meydana gelen anız yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan anız yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Güçlü Mahallesi'nde kırsal alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
