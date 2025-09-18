Yüksekova'da Anız Yangınına İtfaiye Müdahalesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan anız yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Güçlü Mahallesi'nde kırsal alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - HAKKARİ