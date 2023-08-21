Yüksekova'da ahır yangını paniğe neden olduHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir ahırda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yüksekova'da ahır yangını paniğe neden oldu

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir ahırda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde meydana geldi. Ekrem Ölmez'e ait ahırda bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangına Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ahırda ise maddi zarar meydana geldi.

Köy sakinleri, yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.