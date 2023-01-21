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Yüksekova'da 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Yüksekova'da 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesinde 19 Ocak 2023 günü Yeşildere Caddesi Hacı Abdullah Camii önünde durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 kilo 200 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirilmiş olup 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yüksekova Hakkari 3. Sayfa Haberler

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