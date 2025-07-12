Yüksekova'da 7 Koyun 3 Gün Sonra Kurtarıldı

Yüksekova'da 7 Koyun 3 Gün Sonra Kurtarıldı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağda 3 gün mahsur kalan 7 koyun, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağda 3 gün mahsur kalan 7 koyun, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Yüksekova'ya bağlı Çobanpınar köyü Ağaçlı mezrasında 3 gün önce dağda 7 koyun mahsur kaldı. Köy sakinleri, 2 gündür geri dönmeyen koyunları aramaya başladı. Yaptıkları aramalarda koyunların tepelik alanda mahsur kaldığını fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla kurtarmakta yetersiz kalınca durumu jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, vakit kaybetmeden arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda dağın sarp yamacında mahsur kalan 7 koyun kurtarıldı.

Ekiplerin özverili çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren köy sakini Caner Yemen, "İki gündür 7 koyunumuz kayıptı. En sonunda bulduğumuzda dağın tepesinde mahsur kalmışlardı. Biz de jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Sağ olsunlar hemen gelerek zorlu bir çalışma ile koyunları kurtardılar. Destek ve çalışmalarından dolayı hepsine teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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