Yüksekova'da 63 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta yapılan aramada, özel bölmeye gizlenmiş 63 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, özel bölmeye gizlenmiş 63 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan detaylı aramada, aracın taban kısmına özel olarak hazırlanmış gizli bölmede zulalanmış halde 36 parça halinde daralı ağırlığı 63 kilo 300 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
