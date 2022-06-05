Hakkari'de 51 kilo 514 gram eroin ele geçirildi - Haberler

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Hakkari'de 51 kilo 514 gram eroin ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
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Hakkari'de 51 kilo 514 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 51 kilo 514 gram eroin bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 51 kilo 514 gram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçenin Akçalı köyü Tatlıcak mezrasında dün düzenlenen operasyonda 52 paket halinde 51 kilo 514 gram eroin ele geçirildi.

AA / Sayim Harmancı - 3. Sayfa

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