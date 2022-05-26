Hakkari'de 41 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 21 kilo 600 gram eroin ve 19 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda dün ilçede yapılan uygulama kapsamında durdurulan araçta yapılan aramada 42 parça halinde 21 kilo 600 gram eroin ve 39 parça 19 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.