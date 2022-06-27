Yüksekova'da 25 litre asit anhidrit maddesi ele geçildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekova'da 25 litre asit anhidrit maddesi ele geçildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yüksekova'da 25 litre asit anhidrit maddesi ele geçildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından 25 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından 25 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 27 Haziran 2022 günü Yüksekova ilçesi Akçalı köyü kırsal alanında icra edilen operasyonda 25 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi" denildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yüksekova Jandarma Hakkari 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title