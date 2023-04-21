Yüksekova'da 10 bin ampul sentetik ecza ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 10 bin ampul sentetik ecza ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 10 bin ampul sentetik ecza ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde 20 Nisan 2023 günü Yüksekova ilçemizde bir iş yeri aramasında 2 bin adet kutu içerisinde toplamda 10 bin ampul sentetik ecza ilacı ele geçirilmiş olup 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanmıştır" denildi. - HAKKARİ