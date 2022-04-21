Yüksek teknolojiye sahip 'Kıraç' Eskişehir emniyetine teslim edildi

ESKİŞEHİR (İHA) - İleri teknoloji ve donanıma sahip olmasıyla bilinen mobil kriminal inceleme aracı 'Kıraç', Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen ekiplerce Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan Arpacı ve ilgili birimlere mobil kriminal inceleme aracı Kıraç'ın tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla üretilen 'Kıraç', yerli ve milli imkanlarla üretilmesiyle dikkatleri çekiyor. İçinde bulundurduğu ileri teknoloji ve yüksek donanım sayesinde her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapılmasına imkan tanıyan Kıraç, delillerden olay yerinden ayrılmadan hızlı bir şekilde sonuç alınmasını sağlıyor.

Türkiye'de 14. araç Eskişehir'e verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda görevli komiser yardımcısı Volkan Karadeniz, Türkiye genelinde 60 adet hazırlanması planlanan Kıraç'ın 14.'sünün Eskişehir'e teslim edildiğini belirtti. Olay yerine götürülen araçla birçok bulgu üzerinde, kimyasal ve fiziki incelemenin dakikalar içinde sonuçlandırıldığını belirten Karadeniz, bu sayede meydana gelen olaylarda failin kimliğine olay yerinde ulaşabilme imkanının olduğunu söyledi. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda görevli komiser yardımcısı Volkan Karadeniz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu aracımızı doğal afetlerin yanı sıra büyük olaylarda kullanmayı planlıyoruz. Aracımız, afetlerde personelin barınma imkanını karşılayabilecek şekilde dizayn edildi. Olay yerine gidildiğinde ilgili tüm ekipmanlar aracın içerisinde mevcut."

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen tanıtım ve teslim töreni, Kıraç'ın özelliklerinin kullanıldığı cinayet senaryosunun canlandırılmasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa