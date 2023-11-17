Yüksek tansiyon atağı geçiren sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Aksaray'da seyir halinde yüksek tansiyon atağı geçiren sürücünün kontrolünden çıkan kamyoneti tel çitlere çarpıp apartmanın bahçesine girdi. Kazada tansiyon atağı geçiren sürücü yaralandı.

Kaza, Hasas Mahallesi Şehit Sefa Altınsoy Caddesi Ömer'ül Faruk Cami Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan aldığı tır motorunu Kastamonu'ya götürmek için yola çıkan S.S. (40) idaresindeki 37 AAE 554 plakalı kamyonet, sürücüsünün yüksek tansiyon atağı geçirip direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir apartmanın tel çitlerine çarpıp apartmanın bahçesine girdi. Lastikleri patlayan kamyonette maddi hasar oluşurken, fenalaşan sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fenalık geçiren yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün yüksek tansiyon atağı geçirdiği ve bu nedenle de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY