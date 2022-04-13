Yüksek sesle müzik yayını yapan ve abartı egzoz kullanan araçlara ceza yağdı - Haberler

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Yüksek sesle müzik yayını yapan ve abartı egzoz kullanan araçlara ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Yüksek sesle müzik yayını yapan ve abartı egzoz kullanan araçlara ceza yağdı

Tekirdağ'da yüksek sesli müzik yayını yaparak veya abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik uygulamada ceza yağdı.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da yüksek sesli müzik yayını yaparak veya abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik uygulamada ceza yağdı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede yüksek sesle müzik yayını yapan ve abartı egzoz kullanan araçlara cezai işlem uyguladı. Denetimler sonucunda abartı egzoz kullanan ve yüksek sesle çevreye müzik yayını yapan araçlara ceza yağdı. Kapaklı'nın farklı noktalarında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, abartı egzoz kullanan 10 kişiye 18 bin 230 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca 18 sürücüye de yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle 3 bin 528 TL ceza yazıldı. Uygulamalarda 5 araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Kapaklı, Tragger, Müzik, 3. Sayfa, Haberler

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