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Yüksek sesle konuşma kavgası cinayetle bitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Yüksek sesle konuşma kavgası cinayetle bitti

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirerek acil servisin kapısının camına zarar verdi.

Olay, Karapürçek ilçesi Yazıgürgen Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Geyve ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kalbinden bıçaklanan Geyve, ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Geyve, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay sonrasında hastaneye gelen Muhammet Geyve'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Acil servisin camına da zarar veren yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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