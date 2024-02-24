Yüksek Ses Müzik Çalan Araçlara Cezalar Kesildi
Antalya'da çevreyi rahatsız eden 12 araç ve sürücüsüne toplam 75 bin TL para cezası uygulandı. Araçlar müzik sistemleri söktürülünceye kadar trafikten men edildi.
Yüksek ses müzik çalarak çevreyi rahatsız eden araçların sesini jandarma kıstı
12 araç ve sürücüsüne 75 bin TL para cezası uygulandı
Müzik sistemleri söktürülünceye kadar araçlar trafikten men edildi
ANTALYA - Antalya'da yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden 12 araç ve sürücüsüne toplam 75 bin TL para cezası uygulandı, müzik sistemleri söktürülünceye kadar araçlar trafikten men edildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik özel denetimler gerçekleştirdi.
Trafik Jandarması timleri, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde yüksek sesle müzik dinleyen, halkın huzurunu kaçıran sürücülerin ve araçları tespit edip yakaladı. Denetimlerde 12 araç ve sürücüsüne toplamda 75 bin TL trafik idari yaptırım para cezası uygulanırken, araçlarda bulunan müzik sistemleri söktürülünceye kadar trafikten men edildi.