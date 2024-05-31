Seçil Erzan davasında Fatih Terim hazır edilecek

Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında mahkeme, Fatih Terim'in de arasında bulunduğu dosyaya yeni eklenen tüm müştekilerin bir sonraki celse hazır edilmesine karar verdi.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 29 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 7 sanıklı duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve 4 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

"Bana Seçil hanım için 'başarılı bir müdürdür ama konu hakkında benim bir bilgim yok' dedi"

Duruşmada iş adamı olduğunu söyleyen ve Seçil Erzan ile ilk kez 2020'de yüz yüze tanıştığını belirten tanık Hakan Kıran, "Seçil Erzan, bana Fatih Terim'in de içinde olduğu yüksek getirili bir fon olduğunu söyledi. Bankanın aynı zamanda müşterisiyim. İş adamı sıfatıyla herkesi de tanırım, Hakan Bey'i de tanırım. Seçil hanıma, Hakan Bey'in haberi var mı diye sorduğumda haberlerinin olduğunu ancak onlara söylemememi, bunun özel bir fon olduğunu, onların da bu fona talip olabileceğini, bu yüzden onlarla paylaşmamamı istedi. Mehmet Aydoğdu Bey'i aradım, tanıyorum da kendisini çok sık konuştuğum biridir. Bana Seçil hanım için 'başarılı bir müdürdür ama konu hakkında benim bir bilgim yok' dedi. Bana çok tuhaf bir teklifle geldi, bilgin olsun dedim. Teşekkür etti ve kapattı" dedi.

"Belözoğlu bize 'şikayet için gelmedik, anlamaya çalışıyoruz bu paralar hesabımızda var mı yok mu' dedi"

Diğer tanık Cenk İzgi ise Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda yönetici olduğunu belirterek ifadesinde, "Ekibimiz bankadaki inceleme faaliyetlerini yönetmektedir. 7 Nisan 2023'te Avrupa bölge müdürümüz Zuhal hanım aradı. Emre Belözoğlu gibi isimlerin ellerinde kağıt ile gelerek, bunun bankada olup olmadığını sormuşlar. Şubeye gittiğimizde Seçil hanımın odasına gittik. Emre Belözoğlu, Volkan Bahçekapılı, Zuhal hanım ve Rüya Hanım vardı. Ellerindeki belgeleri gördük. Belgeyi görünce bunların gerçek bir şey olmadığını anladım. Belözoğlu bize 'biz şikayet için gelmedik, anlamaya çalışıyoruz bu paralar hesabımızda var mı yok mu' dedi. Biz de hesapta görünmediğini söyledik ve incelememizin süreceğini söyledik. Genel Müdürlüğe geldiğimde Hakan Bey'in odasına gittim. Şikayetlerle alakalı durumu aktardım. Sonrasında İnci Çeviker, Seçil hanım için yurt dışına kaçma riski var diye söylemiş. Hukuk müşavirimiz aracılığıyla yurt dışına çıkış yasağı için başvuruda bulunuldu. Ciddi rakamlar ve şikayetler vardı ama hesaplar boştu" şeklinde konuştu.

"Hocanın fonu diye biz bu işe girdik, elden para teslim ettik"

Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile gerçekleşen toplantıya ilişkin konuşan tanık İzgi, "Arda Turan bize hocanın fonu dedi diye biz bu işe girdik, elden para teslim ettik. Neye güvendiniz diye sorduğumuzda Fatih Bey'in kendilerine 'Seçil benim kızım gibidir' dediği için bunu yaptıklarını söylediler. Bu işler hep elden olduğu için kayıtlı hiçbir şey yoktu. Sermin hanım, Arda Turan'ın verdiği 'abla çorlu' adlı numarayı aradı. Telefona yanıt vermemişti. Bankacılık sisteminde tek bir şey yoktu. Bize söyledikleri tutarlarla ilgili ne giriş ne de çıkış vardı. Yapılan şeyler aslında tam olarak saadet zinciri. Arda Turan'ın bize verdiği bir liste vardı. Arada 26 milyon dolar fark vardı. 'O zaman bu para nerede' sorusu oluştu. Sonra tutarlar değişti ve konuma geldik. Bu sırada Seçil hanım, Fatih Terim'den 300 bin dolar aldığını söyledi. Semih Kaya ve Fırat Özdemir'e fazla para verdiğini söyledi. Tehdit edildiğini belirtti. Duygusal hali de iyi değildi" ifadelerini kullandı.

Tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Fatih Terim'in bir sonraki celse hazır edilmesine karar verildi

Heyet, Fatih Terim'in de arasında bulunduğu dosyaya yeni eklenen tüm müştekilerin bir sonraki celse duruşmada hazır edilebilmesi için süre verilmesine, hazır olmadıkları takdirde müştekiler hakkında zorla getirme çıkarılacağına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu'nun dosyaya ilişkin net bilgi sahipleri olmadığı gerekçesiyle tanık olarak dinlenmeleri taleplerinin reddine hükmederken, bankada halihazırda çalışmayan tanıklar hakkında zorla getirmelerine de hükmederek duruşmayı 20 Eylül tarihine erteledi. - İSTANBUL