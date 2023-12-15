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Yüksek kâr getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok...

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Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın, dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde...

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın, dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emre Belözoğlu Seçil Erzan Arda Turan Muslera Dolandırıcılık Ünlüler Suç Futbol 3.Sayfa Spor Haberler

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