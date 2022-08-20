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Yüksek hız kazayı beraberinde getirdi

3. Sayfa Haberleri

Yüksek hız kazayı beraberinde getirdi Eskişehir'de yüksek hız sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin caddede savrulduktan sonra park halindeki araca çarparak durabildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yüksek hız kazayı beraberinde getirdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yüksek hız sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin caddede savrulduktan sonra park halindeki araca çarparak durabildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 15 Ağustos gece saatlerinde İnönü İlçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, genç yaşta olduğu öğrenilen bir sürücü, 26 E 0934 plakalı otomobili ile ilk önce ilçede bulunan bir petrolde drift yaptı. Daha sonra Mustafa Kemal Caddesi'ne çıkan sürücü, yüksek hızla geçtiği caddede otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Güvenlik kameralarına cadde üzerinde savrulurken yakalanan otomobil, ilk önce kaldırımda bulunan ağaca ve tabelaya ardından park halinde bulunan 26 ABZ 037 plakalı araca çarptı.

İki araçta da maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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