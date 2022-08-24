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Yüksek gerilim hattı direk inşaatında çalışıyordu, 7 metreden aşağı düştü

3. Sayfa Haberleri

Yüksek gerilim hattı direk inşaatında çalışıyordu, 7 metreden aşağı düştü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yüksek gerilim hattında montaj yapan işçi, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yüksek gerilim hattında montaj yapan işçi, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Hafif yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaynarca ilçesi Eğrioğlu Mahallesi'nde yüksek gerilim hattı direk inşaatında montaj işçisi olarak çalışanı Ahmet S.(36), montaj yaptığı esnada yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sakarya 3. Sayfa Haberler

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