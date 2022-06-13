Yüksek gerilim hattı buğday tarlasını kül etti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yüksek gerilim hattı tellerinden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar, onlarca dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal mahallesi yakınlarında yaşandı. Buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangına müdahale etti. Dört bir yandan müdahale ettikleri yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri, uzun çabalar sonunda alevleri kontrol etmeyi başardı. Yangına müdahale etmeye çalışan bir itfaiye eri, toprak kanalın üzerinden atlamaya çalışırken dengesini kaybedip düştü. Kısa sürede ayağa kalkan itfaiye eri, yangına müdahale etmeye devam etti.

Onlarca dönüm ekili buğdayın kül olduğu yangının tarladan geçen yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımın neden olduğu iddia edildi.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa