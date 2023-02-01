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Yüksek gerilim direğine tırmanırken akıma kapılarak hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Yüksek gerilim direğine tırmanırken akıma kapılarak hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesi mevkiinde meydana gelen olayda yüksek gerilim enerji nakil hattı direğine tırmanan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi mevkiinde meydana gelen olayda yüksek gerilim enerji nakil hattı direğine tırmanan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay saat 16.30 sıralarında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana geldi. Sami Uslu (29) henüz belirlenemeyen bir nedenle enerji nakil hattı direğine tırmanmaya başladı. Direğin üst ucuna kadar tırmanan genç, bir anlık dikkatsizlik sonucu elektrik akımına kapılarak, yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan genç, yoldan geçen vatandaşlar tarafından yaralıya ait 16 J 9642 plakalı araçla Bursa İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Uslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıpa gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sami Uslu Bozüyük Bilecik 3. Sayfa Haberler

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