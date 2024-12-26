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Yüksek Akıma Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrika inşaatında elektrik akımına kapılan işçi Burhan Ç., hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor ve polis olayla ilgili soruşturma başlatmış durumda.

Yüksek akıma kapılan işçi ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Olay saat 13.00 sıralarında Akhisar mahallesi Eğriyol sokakta faaliyet gösteren fabrika inşaatında meydana geldi. Fabrikanın asma katında inşaat çalışması yapan işçi Burhan Ç.demir boruyu yukarıya çekmeye başladı. Çektiği demir boru yüksek gerilim hattına temas eden işçi, akıma kapıldı. Yaralanan işçi olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yüksek Akıma Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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