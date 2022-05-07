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Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri yolcu ve yük taşıyan araçlar üzerinde denetim yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri yolcu ve yük taşıyan araçlar üzerinde denetim yaptı. Yapılan denetimde bir sürücü trafikten men edildi.

Düzce Jandarma Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik Düzce Akçakoca karayolunda denetim yaptı. Denetimlerde 89 araç kontrol edilirken, bir araç sürücüsüne 3 bin 674 lira idari işlem yapılırken, bir sürücü trafikten men edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Tragger, Düzce, Bolu, 3. Sayfa, Haberler

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