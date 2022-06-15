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Yük treninin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yük treninin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Karabük'te hemzemin geçitte yük treninin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Karabük'te hemzemin geçitte yük treninin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti. Trenin korna sesine rağmen raylara giren gencin ölüme gittiği o anlar ise cep telefonuna yansıdı.

Olay, Karabük merkezden geçen hemzemin geçidinde meydana geldi. Bariyerler kapalı olmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan Karabük Belediyesi temizlik işçisi Abdülsamet Tunç (24), gar istikametine gitmekte olan DE 22 078 plakalı yük treninin altında kalarak metrelerce sürüklendi. Görgü tanıklarına göre telefonla konuşup kulağında kulaklık bulunan Tunç, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri çevresinde bulunan meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak şerit çekti. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve olay yerine gelen cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Tunç'un cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük 3. Sayfa Haberler

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