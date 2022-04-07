Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yük treni ile otomobilin hemzemin geçitte çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kaza, Tepebaşı'na bağlı Turgutlar Mahallesi yol ayrımında bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.A. yönetiminde Eskişehir-Kocaeli seferi yapan 23209 sefer nolu yük treni, E.K. idaresindeki otomobile çarptı. Otomobil sürücüsünün kontrolsüz bir şekilde tren geçidine çıkmasıyla trafik kazası meydana geldiği öğrenildi.

Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Ayrıca makinistin ve otomobil sürücülerinin yapılan alkol kontrollerinde test sonuçları negatif çıktı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa