Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı

Eskişehir'de yük treni ile otomobilin hemzemin geçitte çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yük treni ile otomobilin hemzemin geçitte çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kaza, Tepebaşı'na bağlı Turgutlar Mahallesi yol ayrımında bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.A. yönetiminde Eskişehir-Kocaeli seferi yapan 23209 sefer nolu yük treni, E.K. idaresindeki otomobile çarptı. Otomobil sürücüsünün kontrolsüz bir şekilde tren geçidine çıkmasıyla trafik kazası meydana geldiği öğrenildi.

Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Ayrıca makinistin ve otomobil sürücülerinin yapılan alkol kontrollerinde test sonuçları negatif çıktı. - ESKİŞEHİR

Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Otomobil, Tepebaşı, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title