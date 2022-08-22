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Yük treni büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı

3. Sayfa Haberleri

Yük treni büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı

Eskişehir'de bir yük treni büyükbaş hayvan sürüsünün içine daldı, 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Eskişehir'de bir yük treni büyükbaş hayvan sürüsünün içine daldı, 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Boyacıoğlu Mahallesi'nde R.A. isimli şahıs kedisine ait hayvanları otlatmaya götürdü. Hayvanların kontrolsüz olarak tren raylarından geçişi esnasında TCDD'nin Eskişehir-Bilecik arası yolculuk yapan 4883895 sefer sayılı yük treni sürüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 8 büyükbaş hayvan telef oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

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