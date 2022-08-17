Yük taşıyan araçlara denetim yapıldı 3. Sayfa Haberleri DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı. DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimde 5 araç trafikten men edilirken 8 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Düzce'de Jandarma trafik ekipleri yük taşıyan araç ve sürücülerine yönelik denetim yaptı. Denetimde 150 araç sürücüsü kontrol edilirken kusurlu görülen 8 araç sürücüsüne 4 bin 338 TL cezai işlem uygulanırken 5 araç trafikten men edildi. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Tragger Düzce 3. Sayfa Haberler

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