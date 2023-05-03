Yük taşıma paletlerinin arabasına koyup kaçtı... O anlar kamerada

Palet ve çanak anten hırsızlığı kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, şüpheli şahısların palet ve çanak anten çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'ne arka tamponu kazalı, plakası bulunmayan eski model bir otomobille gelen kimliği belirsiz şahıs, marketin yan tarafındaki yük taşıma paletlerini otomobilin bagajına koyup kaçtı. Market çalışanları olayı son anda fark ederek otomobilin arkasından koştukları görüldü. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Yardım ettik, çanak antenleri çaldı"

Kasaplar Mahallesi'nde 8510 Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki çanak antenler hurda toplayıp dilendiği belirtilen bir kadın tarafından çalındı.

Çanak antenlerin kaybolmasının ardından güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Ali Yılmaz, "Görüntülerde çanak antenleri alıp götüren kadın, sürekli buralara gelen dilenip hurda toplayan, acıyarak giyecek ve yiyecek verdiğimiz bir kadın. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.