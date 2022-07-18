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Yük asansörünün çarptığı işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yük asansörünün çarptığı işçi yaralandı

Adıyaman'da, yük asansörünün çarptığı inşaat işçisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, yük asansörünün çarptığı inşaat işçisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 26267 Sokak içerisinde yapımı devam eden bir inşaata yük asansörü ile tuğla taşınmaya başlandı. Yük sepetinin ağırlığına dayanamayan yük asansörü sabitlendiği yerden koparak fırladı. Kopan yük asansörü önünde duran inşaat işçisi Necmeddin Polat'a, çarptı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Necmettin Polat, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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