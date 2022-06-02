Yük asansörü ile duvar arasında sıkışan 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti - Haberler

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Yük asansörü ile duvar arasında sıkışan 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yük asansörü ile duvar arasında sıkışan 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir anda harekete geçen yük asansörü ile duvar arasında sıkışan 19 yaşındaki yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Yük asansörü ile duvar arasında sıkışan 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir anda harekete geçen yük asansörü ile duvar arasında sıkışan 19 yaşındaki yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Çoru Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir deri ve kumaş atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, yük indirme esnasında bir anda çalışarak hareketlenen yük asansörü, 19 yaşındaki yabancı uyruklu işçiyi duvara sıkıştırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu gencin hayatını kaybettiği belirledi. Savcı ve kriminal ekibinin yaptığı incelemelerin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan işçinin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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