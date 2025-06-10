Yük Asansörü Takarken 4 Metreden Düşen Usta Hayatını Kaybetti

Yük Asansörü Takarken 4 Metreden Düşen Usta Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yük asansörü takarken 4 metre yükseklikten düşen 45 yaşındaki usta, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Yük asansörü takarken 4 metre yüksekten düşen ustadan 9 gün sonra acı haber

Ağır yaralanan usta 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binada yük asansörü kurulumu yaparken 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Mehmet Ali Güner (45), 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Güner'in dengesini kaybedip düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay 1 Haziran tarihinde Aşağı Pazarcı Mahallesi 1084 sokakta meydana geldi. 4 katlı binanın dış cephesinde yük asansörü kurulumu yapan Mehmet Ali Güner bir anda dengesini kaybederek 4 metre yükseklikteki iskeleden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekibi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Güner'i ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Boynunda kırık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Mehmet Ali Güner buradaki müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Ağır yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Güner 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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