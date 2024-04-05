YSK Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları Binası Yanında Yangın Çıktı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları binası yanında yer alan inşaatın iskelesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde yer alan bir inşaatın iskelesi, işçilerin mangal için yaktığı ateş sebebiyle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınıdı. YSK Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları binasının yakınlarında meydana gelen yangın çevrede paniğe neden oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA