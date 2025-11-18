Haberler

Yozgat'taki Eser İş Hanı’nda Güvenlik Endişesi

Güncelleme:
Yozgat'ın Aşağınohutlu Mahallesi'nde bulunan Eser İş Hanı esnafı, alkol ve uyuşturucu madde kullanan şahısların iş hanını mesken tutarak ciddi can güvenliği endişelerine yol açtığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Yozgat'ın merkezi noktalarından biri olan Saat Kulesi yanındaki Aşağınohutlu Mahallesi'nde bulunan Eser İş hanında esnaf, alkol ve uyuşturucu madde kullanan şahısların burayı mesken tutması nedeniyle ciddi can güvenliği endişesi yaşadıklarını dile getirerek yetkilileri göreve çağırdı.

Şehrin en işlek caddelerinden birinde yer almasına rağmen, Eser İş hanının ortak kullanım alanları ve merdiven boşlukları, iddialara göre, madde bağımlılarının ve alkol tüketenlerin uğrak yeri haline geldi. Özellikle akşam saatlerinde ve hafta sonları artan bu durum, hem iş hanı içerisinde faaliyet gösteren esnafın hem de alışveriş için gelen vatandaşların huzurunu kaçırıyor.

"Esnaf, dükkanını erken kapatmak zorunda kalıyor"

İş hanının yeni yönetiminde yer alan Oğuz Öcal yönetimi devraldıklarını ifade etti. Öcal sözlerini şöyle sürdürdü: "Binamızın hali çok kötü. İçeride uyuşturucu kullananlar, alkol içenler, adam bıçaklama var. Tuvaletlerimiz, binanın üst katları rezil durumda. Binaya kimse girmiyor. Saat 17.00'den sonra bayan girip çıkmıyor. Bayan çalışanlarımız, esnafımız var. Buradaki esnafın çoğu mağdur. Esnaf, dükkanını erken kilitliyor. Binamız bakımsız. Büyüklerimizden destek ve yardım bekliyoruz. Esnaf arkadaşlarımızla bundan sonrasını bize destek olanlarla yapacağız. 70-75 civarı dükkan var. 60-65'i dolu. 8-9 bayan esnaf var. Onlar öğleden sonra kilitleyip gidiyor, kalamıyor. Işıklandırmamız yok. Binanın içi zifiri karanlık. Akşam girip çıkmaya biz bile korkuyoruz."

"Akşam saatlerinde alkol ve uyuşturucu kullananlar oluyor"

İş hanı esnaflarından çay ocağı işleten Emin Eliaçık 35 yıldır iş hanında bulunduğunu söyledi. Eliaçık, el birliğiyle iş hanını temizlemek istediklerini belirtti. Eliaçık, "Görüntülerimiz çok kötü. Tuvaletlerimiz çok kötü. Saat kulesinin dibinde utanacak haldeyiz. Kapımızdan girilmiyor. Bayanlarımız sıkıntı çekiyor. Temizliği kendi imkanlarımızla biz yaparız. Ama bazı şeyler bizi aşıyor. Tadilat, boya bizi aşan işler, yapma imkanımız yok. Akşamları alkol ve uyuşturucu kullananlar var. Onlara hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Biz de korkuyoruz. İçeride pet şişeler, alkol şişeleri, idrarlarını yapanlar var. Bunların önüne geçmek istiyoruz. Bu işe başladık. İnşallah sonunu getireceğiz" dedi.

Eser İşhanı esnafı, bölgede sürekli devriye gezilmesi ve iş hanının güvenliğini sağlamaya yönelik acil önlemler alınması talebiyle Yozgat Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne seslendi. Esnaf, işlerini huzur ve güven içinde yapmak istediklerini belirterek, yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
