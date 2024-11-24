Yozgat'ta Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Yozgat genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kara saplanan araçlar, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yozgat'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyu devam eden yağış sonrası kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan birçok araç yolda mahsur kaldı. Kimi araçlar yoldan çıkarken, kimi sürücüler ise yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yolda kalan araçlar, çekici ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. - YOZGAT