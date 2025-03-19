Yozgat'ta Yoğun Kar Yağışı, Trafikte Aksaklıklara Neden Oldu
Yozgat'ta etkili olan yoğun kar yağışı, trafikte aksaklıklara yol açtı. Mahsur kalan araçlar, Jandarma ve iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.
Yozgat'ta etkisini gösteren yoğun kar yağışı, trafikte aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Mahsur kalan araçlar kurtarıldı.
Boğazlıyan Yenipazar yolu istikametinde ve Yozgat merkezdeki Derbent köyü yolu üzerinde mahsur kalan araçlar kurtarıldı. İş makinalarının yardımıyla kurtarılan araçların ve sürücülerin imdadına yetişen Jandarma personeli kısa sürede yolların açılmasını sağladı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa