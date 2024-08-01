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Yozgat'ta yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

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Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, kaçak makaron, tütün, sigara ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 11 şahsa yasal işlem yapıldı.

Yozgat'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kentin Huzur ve Güvenliği için 01-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir çok operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda; 110 bin 780 adet boş kaçak makaron, 70 bin 760 adet doldurulmuş kaçak makaron, 242 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 60 paket kaçak sigara, 50 kilogram kaçak nargile kömürü, 50 adet kaçak elektronik sigara likiti, 5 buçuk kilogram nargile tütünü, 1adet kaçak sigara sarma makinası ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan 11 şahsa yasal işlem yapılırken çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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