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Yozgat'ta uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Yozgat'ta uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Sorgun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalar sonucunda 512 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından temin edilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Yozgat 3. Sayfa Haberler

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