Yozgat'ta Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Yozgat 'ta uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ve emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri JASAT ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahsın yakalanmasına yönelik ortak çalışma yaptı. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K., yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

Yakalanan F.K., adli işlemlerin ardından Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT