Yozgat'ta Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifi JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yozgat merkezde yapılan operasyonda hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 2 yıl 6 ay kesinlenmiş hapis cezası ile aranması olan B.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan B.E isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT