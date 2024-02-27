Yozgat'ta Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli Yakalandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliye suçüstü yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.B. ve A.C.Ö.'yü yakaladı. Şüphelilerin üst aramalarında 39 uyuşturucu hap ele geçirilirken şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak, imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. - YOZGAT