Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama
Yozgat'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.
Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 16.24 gram esrar, 5.70 gram metamfetamin, 2.20 gram sentetik Kannobinoid (Bonzai), 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YOZGAT