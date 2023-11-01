Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde ve diğer malzemeler de incelenmek üzere emniyete teslim edildi.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 11,25 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan M.C ve R.Y'nin ifadelerinde uyuşturucuyu M.C. ve S.E'den aldıklarını belirtmeleri üzerine bu kişilerin saklandıkları adrese de operasyon düzenlendi.

Operasyonda jandarma, ellerindeki uyuşturucu maddeyi sobada yakmaya çalışan şüphelileri yakaladı.

Adreste yapılan aramada miktarı tespit edilemeyen kül ile karışık metamfetamin, 4 cep telefonu, hassas terazi ve 4 bin 155 lira para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C. ve S.E. hakimlikçe tutuklandı, M.C. ile R.Y. serbest bırakıldı.