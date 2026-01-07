Haberler

Yozgat'ta uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Güncelleme:
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 94 gram bonzai ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullanımı ve satışı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada 94 gram bonzai ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yaptıkları nedeniyle H.S., B.S., D.Y., S.A. ve Ö.G. gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada 94.53 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 adet sentetik hap, 1.57 gram metamfetamin ele geçirildi.

H.S., B.S., D.Y., S.A. ve Ö.G. hakkında işlemler devam ediyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
