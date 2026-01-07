Yozgat'ta uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada 94 gram bonzai ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yaptıkları nedeniyle H.S., B.S., D.Y., S.A. ve Ö.G. gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada 94.53 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 adet sentetik hap, 1.57 gram metamfetamin ele geçirildi.

H.S., B.S., D.Y., S.A. ve Ö.G. hakkında işlemler devam ediyor. - YOZGAT