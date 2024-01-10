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Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 449 Adet Sentetik Ecza ve 40 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satıcılarına ait 449 adet sentetik ecza ve 40 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 449 adet sentetik ecza ve 40 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.P. isimli şüphelinin ikamet ve aracında yapılan aramada 449 adet sentetik ecza ve 40 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli A.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Yozgat Narkotik Suçlar Tutuklama Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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