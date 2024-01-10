Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 449 Adet Sentetik Ecza ve 40 Gram Esrar Ele Geçirildi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 449 adet sentetik ecza ve 40 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.P. isimli şüphelinin ikamet ve aracında yapılan aramada 449 adet sentetik ecza ve 40 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli A.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT