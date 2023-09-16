Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve diğer malzemeler de bulundu. 4 zanlı tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.