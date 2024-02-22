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Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli göz altına alınırken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 62,87 gram esrar, 11 uyuşturucu hap ve 2,99 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli göz altına alınırken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yozgat il merkezi başta olmak üzere Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan N.Ç, M.P, E.Ş. ve M.M.P isimli şahısların adreslerinde arama yapıldı. Aramada 62,87 gram esrar, 11 uyuşturucu hap ve 2,99 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ç, M.P. ve M.M.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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