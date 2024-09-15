Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 296 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu sevkiyatı yapılan bir otobüste 296 adet sentetik ecza hap ve 12 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli A.T. gözaltına alındı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda 296 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.
Yozgat İl Jandarma ekipleri, İstanbul'dan Yozgat'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Sorgun ilçe otogarında yapılan operasyonda şüpheli A.T. otobüsten indiği sırada yakalanarak üzerinde ve valizinde arama yapıldı. Yapılan aramada jandarma ekipleri, 296 adet sentetik ecza hap ve 12 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı. - YOZGAT