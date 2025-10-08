Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 117,76 gram Bonzai Ele Geçirildi

Yozgat'ta uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şüphelinin evinde yapılan aramada bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahsın evinde arama gerçekleştirdi. Y.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada 117,76 gr. Bonzai, 9 adet Sentetik Bonzai Emdirilmiş Sigara, 31 adet Galara Sentetik Ecza Hap, 4 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alındı. - YOZGAT