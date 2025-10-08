Haberler

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 117,76 gram Bonzai Ele Geçirildi

Yozgat'ta jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen bir şahsın evinde gerçekleştirdiği operasyonda bonzai ve uyuşturucu haplar ele geçirdi. Şüpheli Y.A. gözaltına alındı.

Yozgat'ta uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şüphelinin evinde yapılan aramada bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahsın evinde arama gerçekleştirdi. Y.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada 117,76 gr. Bonzai, 9 adet Sentetik Bonzai Emdirilmiş Sigara, 31 adet Galara Sentetik Ecza Hap, 4 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alındı. - YOZGAT

