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Yozgat'ta Uyuşturucu Kaçakçılığına Geçit Yok

Yozgat'ta Uyuşturucu Kaçakçılığına Geçit Yok
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Yozgat polisinin dur ihtarına uymayarak kaçan araçta, 46,26 gram metamfetamin ve 31,45 gram esrar uyuşturucusu ele geçirildi. Yakalanan iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

Yozgat polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan aracın içerisinden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri N.T. ve B. A.'nın Yerköy ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yerköy ilçe girişinde polis ekiplerini gören şüpheli şahıslar araçla kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Kısa sürede yakalanan araçta yapılan aramada 46,26 gram metamfetamin ile 31,45 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan N.T. ve B.A. hakkında işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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