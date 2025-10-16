Yozgat'ta Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Yozgat'ta yapılan bir operasyonda, üzerinde 170 adet uyuşturucu hap bulunan şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yozgat'ta durdurulan şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı.
Edinilen bilgiye göre Yozgat Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yaptığı çalışmada, üzerinde uyuşturucu hap bulunduran şahsın bilgisi alınarak harekete geçildi.
Ticari taksiyle seyir halindeyken durdurulan şüpheli B.I. üzerinde yapılan aramada 170 adet Galara sentetik hap ve kama ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa