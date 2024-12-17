Yozgat'ta Trafik Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Yozgat'ta, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 2 ay 7 gün hapis cezası ile aranan S.K. yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta trafik suçundan aranması bulunan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 2 ay 7 gün hapis cezası ile aranan S.K.'yı yakaladı. Şahıs gerekli yasal işlemleri tamamlanarak cezaevine teslim edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa